Найден способ побороть неизлечимый рак

Ученые Базельского университета (Швейцария) обнаружили вещества, которые подавляют образование метастазов — вторичных очагов злокачественных опухолей, которые возникают на неизлечимой стадии рака. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Метастазирование является причиной 90 процентов смертей пациентов с раком. Причиной образования вторичных очагов являются циркулирующие опухолевые клетки, которые покидают первичный очаг, попадают в кровоток и распространяются в другие ткани и органы. Эти клетки объединяются в кластеры, являющиеся предшественниками метастазов.

Исследователи обнаружили, что ключевую роль в превращении кластеров в метастазы играют механизмы эпигенетического контроля. Они делают циркулирующие клетки похожими на стволовые, что способствуют их закреплению в тканях и пролиферации (деления). Продемонстрировано, что разрушение кластеров на отдельные клетки отключает эпигенетическую регуляцию.

Ученые проверили 2486 лекарственных средств, одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), и определила ингибиторы образования кластеров. Показано, что эти препараты препятствуют формированию метастазов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



