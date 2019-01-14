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Убитого силовиками россиянина объявили «героем гражданского общества»

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Муслим Хашагульгов

Ингушского активиста Муслима Хашагульгова, убитого сотрудниками Росгвардии в ходе спецоперации, посмертно объявили победителем ежегодного конкурса «Герои гражданского общества», проводимого местной правозащитной организацией «Машр». Об этом пишет «Кавказ. Реалии».

Диплом в номинации «За особый вклад в защиту прав человека и развитие гражданского общества» вручили дяде погибшего Тимуру Кодзоеву, уточняет «Кавказский Узел». Получая документ, Кодзоев выразил надежду на объективное расследование убийства племянника.

По словам главы «Машр» Магомеда Муцольгова, отметить Хашагульгова наградой решила общественность республики, так как на протяжении многих лет он вносил вклад в развитие молодежного движения.

Активист был убит 12 декабря 2018 года в Назрани. Около торгового центра на улице Картоева во время задержания подозреваемых в причастности к бандподполью один из них бросил в сотрудников правоохранительных органов гранату. В результате взрыва пострадали два силовика. Сообщалось, что два причастных к нападению боевика были ликвидированы.

Как передавал «Интерфакс», одним из убитых оказался Муслим Хашагульгов, работавший в охране торгового центра. После чего глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявлял, что данных о причастности Хашагульгова к боевикам нет. «Там оказался Хашагульгов, он не был боевиком, не был в списке, не находился в поле зрения силовиков. (...) Хашагульгов хороший, умный парень», — приводит его слова агентство.

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