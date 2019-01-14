Швейцарцы создали часы с биткоин-кошельком

Швейцарский производитель часов A. Favre & Fils разработает новую модель со встроенным криптовалютным кошельком. Об этом сообщает портал CoinDesk.

Компания с трехсотлетней историей намерена представить продукт уже во второй половине 2019 года. Цена будет зависеть от модели, ее характеристик и материалов: от 100 тысяч до 150 тысяч швейцарских франков (от 102 тысяч до 153 тысяч долларов США). Механические часы ручной работы будут снабжены «холодным кошельком», который не предполагает совершение постоянных транзакций.

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Производители обещают надежное хранение валюты, которое будет реализовываться при помощи передовых систем безопасности на базе блокчейна. «Мы разработали первую подобную модель, поскольку хотели предложить криптовалютному сообществу нечто полезное, а не просто часы, на которые его участники могли бы потратить свои деньги», — пояснил генеральный директор A. Favre & Fils Лоран Фавр.

Ранее швейцарская компания Hublot сообщила о выпуске новой модели часов Big Bang, приуроченном к 10-летию криптовалюты. Их стоимость составляет 25 тысяч долларов, приобрести часы можно только за биткоины.

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