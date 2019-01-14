Культура
 
Последние новости
Найдены новые жертвы обрушения жилого дома в Шахтах
«Новичок» запретят
Машина каршеринга пропала и вновь появилась за тысячу километров от Москвы 
Похищение украинского авторитета в Москве связали с российскими бандитами
Определен признак скорого развития рака
Рождественский подарок принес студенту 125 тысяч долларов
Российский заключенный получил новый срок за взятки тюремщику
Российскому авторынку предсказали проблемы
В Китае решили казнить канадца
За парковку депутатов в Москве заставили платить их водителей 
Новости партнеров

Уход за страдающей болезнью Альцгеймера Тереховой оплатит гильдия актеров

Перейти в «Мою Ленту»
Маргарита Терехова

Гильдия актеров кино России собирается взять на себя часть расходов по уходу за народной артисткой Маргаритой Тереховой, страдающей болезнью Альцгеймера. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 14 января.

Представители организации объяснили, что планируют финансово помочь семье Тереховой. Они подчеркнули, что денег дадут немного: «Это будет не особо, но, во всяком случае, материальную помощь по оплате, допустим, квартиры мы возьмем на себя».

Ранее Союз кинематографистов сообщил, что родственники артистки просят о финансовой поддержке, поскольку Тереховой требуются дорогостоящие лекарства и круглосуточный уход.

Маргарита Терехова снялась в фильмах «Белорусский вокзал», «Зеркало», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Бегущая по волнам» и «Собака на сене». Звание народной артистки России она получила в 1996 году. С 2011 года актриса стала редко появляться на людях из-за болезни Альцгеймера, которая в 2018-м вступила в одну из поздних стадий.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Умерла Верна Блум
Названы суммы и источники заработков Николая Баскова
Раскрыта последняя воля Криса Кельми
Другие материалы рубрики
Культура00:04Сегодня

«Баттл-рэп мертв, и мы трахаем его труп»

Ресторатор о любви к алкоголю, блогерах и судьбе Versus Battle
07:3211 января

Умерла Верна Блум

15:04Сегодня

Пратт и Шварценеггер обручились

13:34Сегодня

Критики назвали лучших актеров и фильм года

Культура00:0412 января

Иваново бегство

Кино недели: возвращение Рокки с Драго и ядерный крем Дженнифер Лопез
10:4310 января

Российский фильм Sheena667 вошел в конкурс Роттердамского фестиваля

10:16Сегодня

В трейлере «Игры престолов» обнаружили масштабный спойлер

20:4313 января

Умер Евгений Радомысленский

Культура00:0113 января

«Мне стало нехорошо от увиденного»

Выжженная листва и мутации: какие последствия на самом деле имел Чернобыль
01:49 9 января

Линдси Лохан сравнила себя с Путиным

21:5013 января

Лобода поскандалила в московском аэропорту

05:41Сегодня

Объявлена дата выхода восьмого сезона «Игры престолов»

Россия
«Потребности я усмирила»
Истории россиян о ценах, бедности и «девятках» яиц
Как и чем живет Россия
Что нужно знать о стране и ее жителях в 2018 году
Большой переезд
Федеральные чиновники переберутся в «Москва-сити». Что это изменит?
Власти обеспокоились судьбой пропавших ингушей спустя пять месяцев
Власти объяснили премию в 300 процентов от оклада хакасской чиновнице
Глава Башкортостана захотел слез мэра Казани
Убитого силовиками россиянина объявили «героем гражданского общества»
Все материалы
Мир
«Америка сломалась»
 
«Новичок» запретят
Раненный в сердце мэр Гданьска умер
В Китае решили казнить канадца
Феминистки в степи
В этой стране женщины свободны, богаты и образованны. Почему же они страдают?
Власть насилия
Жертвы уличных банд бегут из Центральной Америки в США. Но там их не ждут
Лавров рассказал о безвизовом режиме с Японией
Все материалы
Бывший СССР
Красный поход
Большевики пошли на Таллин и потеряли два эсминца. Так у Эстонии появился флот
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Бархатная проституция
Армянская революция изменила многое. Только не индустрию секса
В Киргизии разгромлено христианское кладбище
В Киеве просчитали вероятность войны с Россией
Порошенко предложил РПЦ доказать свою каноничность
На Украине составили список политиков-предателей
Все материалы
Экономика
Жесткая просадка
Apple достигла вершины и покатилась вниз. Что ждет ее дальше?
Швейцарцы создали часы с биткоин-кошельком
Российскому авторынку предсказали проблемы
Сбербанк повысил ставку по ипотеке
В «Пятерочках» появятся банки
Россия оставит Белоруссию без денег
Половина одиноких пенсионеров в России оказались финансово независимыми
Все материалы
Силовые структуры
Пир стервятников
Они богатели на всеобщей бедности. Истории подпольных миллионеров СССР
Украинского криминального авторитета похитили в Москве
Его подозревают в убийстве экс-депутата Вороненкова и лидера «Оплота» Жилина
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин съел свое уголовное дело и сел
Опубликовавшего видео с похорон авторитета блогера арестовали
Бывшего сенатора-взяточника избили в российской колонии
Психически больной россиянин «заминировал» московские аэропорты и Госдуму
Все материалы
Наука и техника
Проклятое будущее
Умный вибратор, бревно с Wi-Fi и другие безумства главной выставки технологий
Между делом
Они должны защищать Россию от ядерной угрозы, а делают диваны и кукольные домики
Свернули не туда
Весь мир до сих пор верит открытиям этих ученых. Но они ошибались
Создана ракета с бесконечным топливом
Определен признак скорого развития рака
«Роскосмос» запустит спутники глобального интернета вопреки ФСБ
Названо условие высокой продолжительности жизни
Все материалы
Спорт
«Боли слишком много»
Этот британец был лучшим теннисистом в мире. Его сломили травмы
Нурмагомедов ответил назвавшему его трусом бойцу
Аршавин поведал о «превосходстве» над Месси
Нурмагомедову напомнили о его трусости
Надаль разбудил уснувшего на его пресс-конференции журналиста
Обвиняемый в убийстве Тена поведал о храбрости фигуриста
«Ты его бьешь, а ему нравится»
Он стал первым абсолютным чемпионом мира и побил Мохаммеда Али
Все материалы
Культура
«Баттл-рэп мертв, и мы трахаем его труп»
Ресторатор о любви к алкоголю, блогерах и судьбе Versus Battle
Главные фильмы 2019-го
От Джармуша до «Мстителей»: что мы будем смотреть в кино в новом году
«Мне стало нехорошо от увиденного»
Выжженная листва и мутации: какие последствия на самом деле имел Чернобыль
Уход за страдающей болезнью Альцгеймера Тереховой оплатит гильдия актеров
Пратт и Шварценеггер обручились
Критики назвали лучших актеров и фильм года
В трейлере «Игры престолов» обнаружили масштабный спойлер
Все материалы
Интернет и СМИ
Террор в Магнитогорске, ликвидация Чечни и вирус ГРУ
Россияне ведутся на любую ложь, особенно в разгар трагедий. Как с этим бороться?
«С факом по жизни»
Они рассказывали, как воровать кредитки, клеить девчонок и кидать понты
Круговорот кидалова
Россияне несут деньги экстрасенсам из телешоу. Разоблачения не помогают
Мужчина пожаловался на ленивую беременную жену и был обруган
Американец пытался побороть интернет-зависимость выпеканием хлеба и проиграл
Простое куриное яйцо поставило мировой рекорд в Instagram
Пригожин ответил на обвинение в причастности к гибели журналистов в ЦАР
Все материалы
Ценности
Одним миром мазаны
Загородные поместья, «Мерседесы» и вертолетные площадки украинских священников
Тело в шляпе
Снежный человек, клей на голове и другие безумия мировых дизайнеров
Бар РафаэлиДочери Сиона
Самые властные и сексуальные женщины Израиля
Сестра Хадид лишилась волос ради денег
Вандал оторвал вывеску магазина и засветился с ней в Instagram
Ким Кардашьян показала бриллиантовые зубы за 150 тысяч долларов
Бузова похвасталась подарком фаната за 10 миллионов рублей
Все материалы
Путешествия
«Все классные люди — приезжие»
Турки, мигранты и закрытые города. Зачем россиянам ехать на Кипр зимой
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
«Начинаешь понимать, из какого ты теста»
Боль, кислородное голодание, кайф. Москвичка пошла в поход по Гималаям и выжила
Киев решил нажиться на туристах
Россияне поведали о путешествиях мечты
Туристы погибли в результате аварии в Швеции
Авиакомпания вынудила пассажиров провести весь полет на полу
Все материалы
Из жизни
Взяли за копейку
Арабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
Щепотка волшебства
Зимние забавы и магия света: декабрь глазами обычных людей
Кадр из фильма «Американский жиголо»Отец-молодец
Он бросил семью и пропал на 50 лет. Теперь за его смерть заплатят дети
Тайные жены разоблачили мужа-многоженца
Недоедающих посетителей ресторана в Дубае оштрафуют
Усыновленные матерью-одиночкой дети оказались родственниками
Меган Маркл осталась без телохранителя
Все материалы
Отступники
Непривычные Harley-Davidson: моторы от Porsche и попытки строить супербайки
Первый полный привод Японии
Mitsubishi едет на всех ведущих уже 85 лет
Похмелье в премиуме
Концепт-кары премиум-марок, которые очень сложно назвать красивыми
Всё, что нужно знать о новом Mercedes-Benz CLA
Дополненная реальность, распознавание голоса и виртуальный фитнес-тренер
Раскрыта внешность нового Volkswagen Passat
Представлен гигантский семиместный кроссовер Cadillac
Названы самые продаваемые автомобили России в 2018 году
Все материалы
Дом
«Предать могут все, даже самые близкие»
История одной семьи, разругавшейся из-за жилья
Великое переселение
Готовы ли вы сменить квартиру и район? Непростой тест
Красивые чудовища
Все ненавидят унылые панельные многоэтажки. Этот фотограф взглянул на них иначе
В Америке начался ипотечный бум
Ищущих дешевое жилье россиян послали на Уй
Дом в Петербурге затопило из-за спущенного в канализацию матраса
В «Яндексе» зафиксировали рост цен на жилье
Все материалы