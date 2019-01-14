Трамп сообщил России плохие новости

Рост добычи нефти в США стал «плохой новостью для России». Об этом в Twitter написал американский президент Дональд Трамп.

В своем посте Трамп процитировал сообщение телеканала Fox News, придерживающегося консервативной политики и поддерживающего Республиканскую партию, от которой баллотировался нынешний президент. «Цены на газ упали по всей Америке, потому что президент Трамп дерегулировал энергетический рынок, и сейчас мы производим больше нефти, чем когда-либо», — сообщал телеканал.

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«Но ведь это плохие новости для России. Почему же президент Трамп так поступает? Думали, он работает на Кремль?» — написал Трамп.

В конце декабря цена барреля нефти марки Brent снижалась, достигнув отметки в 50,77 доллара, однако затем пошла вверх на фоне соглашения ОПЕК+, предусматривающего сокращение добычи странами-членами ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти) и 11 независимыми добытчиками, включая Россию. Сейчас стоимость фьючерса с поставкой в марте равняется 60,48 доллара.

Одновременно в США продолжает увеличиваться объем добычи нефти, но уже меньшими темпами, чем прежде. В конце прошлого года именно опасения инвесторов о возросших запасах привели к резкому удешевению.

Ранее Трамп неоднократно говорил, что лично договаривался с наследным принцем Саудовской Аравии о росте добычи ради более дешевой нефти. Это требовалось президенту для того, чтобы на рынке установились более низкие цены на бензин и Республиканская партия имела больше шансов на успех на промежуточных выборах в Конгресс.

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