Экономика
 
Последние новости
Медведев пожаловался на слишком длинные новогодние праздники
Пассажир метро нашел 10 тысяч долларов и вернул их владелице
США поймали сигнал «Спектр-Р»
За окунающимися москвичами присмотрят с небес 
Глава администрации Порошенко усомнился в нем и оказался на грани увольнения
Сыну Шумахера нашли место в «Формуле-1»
Девушка начала штрафовать парня за опоздания и вызвала негодование в сети
Избитая в школе учительница попросила полицию прекратить проверку
Роскошный дом за полторы тысячи долларов в месяц достался двум котам
Новости партнеров

Трамп сообщил России плохие новости

Перейти в «Мою Ленту»
Дональд Трамп

Рост добычи нефти в США стал «плохой новостью для России». Об этом в Twitter написал американский президент Дональд Трамп.

В своем посте Трамп процитировал сообщение телеканала Fox News, придерживающегося консервативной политики и поддерживающего Республиканскую партию, от которой баллотировался нынешний президент. «Цены на газ упали по всей Америке, потому что президент Трамп дерегулировал энергетический рынок, и сейчас мы производим больше нефти, чем когда-либо», — сообщал телеканал.

«Но ведь это плохие новости для России. Почему же президент Трамп так поступает? Думали, он работает на Кремль?» — написал Трамп.

В конце декабря цена барреля нефти марки Brent снижалась, достигнув отметки в 50,77 доллара, однако затем пошла вверх на фоне соглашения ОПЕК+, предусматривающего сокращение добычи странами-членами ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти) и 11 независимыми добытчиками, включая Россию. Сейчас стоимость фьючерса с поставкой в марте равняется 60,48 доллара.

Одновременно в США продолжает увеличиваться объем добычи нефти, но уже меньшими темпами, чем прежде. В конце прошлого года именно опасения инвесторов о возросших запасах привели к резкому удешевению.

Ранее Трамп неоднократно говорил, что лично договаривался с наследным принцем Саудовской Аравии о росте добычи ради более дешевой нефти. Это требовалось президенту для того, чтобы на рынке установились более низкие цены на бензин и Республиканская партия имела больше шансов на успех на промежуточных выборах в Конгресс.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Нефть воскресла
Нефть взлетела
Нефть рухнула и повлекла за собой рубль
Другие материалы рубрики
Экономика00:0113 января

Жесткая просадка

Apple достигла вершины и покатилась вниз. Что ждет ее дальше?
16:06Сегодня

Швейцарцы создали часы с биткоин-кошельком

18:4530 декабря 2018

Свидетельствовавшая против Улюкаева подчиненная стала замминистра

16:52Сегодня

Российскому авторынку предсказали проблемы

Экономика00:0420 ноября 2018

Приход нормальный

Кокаин, героин и ЛСД: почему будущее экономики зависит от наркотиков
12:19Сегодня

Сбербанк повысил ставку по ипотеке

03:4030 декабря 2018

Железная дорога в Крым подорожает на три миллиарда

14:54Сегодня

В «Пятерочках» появятся банки

Экономика00:0111 января

Штормовое предупреждение

Как спастись от мирового кризиса и не потерять последние деньги в 2019 году
15:38Сегодня

Россия оставит Белоруссию без денег

21:0727 декабря 2018

В России станет меньше Сбербанков

12:04Сегодня

Половина одиноких пенсионеров в России оказались финансово независимыми

Россия
«Потребности я усмирила»
Истории россиян о ценах, бедности и «девятках» яиц
Как и чем живет Россия
Что нужно знать о стране и ее жителях в 2018 году
Большой переезд
Федеральные чиновники переберутся в «Москва-сити». Что это изменит?
В России после взрывов захотели создать «газовую полицию»
Избитая в школе учительница попросила полицию прекратить проверку
Российские врачи шли два километра по сугробам к самоубийце
Найдены новые жертвы обрушения жилого дома в Шахтах
Все материалы
Мир
«Америка сломалась»
 
Слова Трампа оказались необъяснимы
«Новичок» запретят
Раненный в сердце мэр Гданьска умер
В Китае решили казнить канадца
Феминистки в степи
В этой стране женщины свободны, богаты и образованны. Почему же они страдают?
Власть насилия
Жертвы уличных банд бегут из Центральной Америки в США. Но там их не ждут
Все материалы
Бывший СССР
Красный поход
Большевики пошли на Таллин и потеряли два эсминца. Так у Эстонии появился флот
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Бархатная проституция
Армянская революция изменила многое. Только не индустрию секса
В Киргизии разгромлено христианское кладбище
В Киеве просчитали вероятность войны с Россией
Порошенко предложил РПЦ доказать свою каноничность
На Украине составили список политиков-предателей
Все материалы
Экономика
Жесткая просадка
Apple достигла вершины и покатилась вниз. Что ждет ее дальше?
Швейцарцы создали часы с биткоин-кошельком
Российскому авторынку предсказали проблемы
Сбербанк повысил ставку по ипотеке
В «Пятерочках» появятся банки
Россия оставит Белоруссию без денег
Половина одиноких пенсионеров в России оказались финансово независимыми
Все материалы
Силовые структуры
Пир стервятников
Они богатели на всеобщей бедности. Истории подпольных миллионеров СССР
Украинского криминального авторитета похитили в Москве
Его подозревают в убийстве экс-депутата Вороненкова и лидера «Оплота» Жилина
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Похищение украинского авторитета в Москве связали с российскими бандитами
Российский заключенный получил новый срок за взятки тюремщику
Россиянин съел свое уголовное дело и сел
Опубликовавшего видео с похорон авторитета блогера арестовали
Все материалы
Наука и техника
Проклятое будущее
Умный вибратор, бревно с Wi-Fi и другие безумства главной выставки технологий
Между делом
Они должны защищать Россию от ядерной угрозы, а делают диваны и кукольные домики
Свернули не туда
Весь мир до сих пор верит открытиям этих ученых. Но они ошибались
Создана ракета с бесконечным топливом
Определен признак скорого развития рака
«Роскосмос» запустит спутники глобального интернета вопреки ФСБ
Названо условие высокой продолжительности жизни
Все материалы
Спорт
«Боли слишком много»
Этот британец был лучшим теннисистом в мире. Его сломили травмы
Сыну Шумахера нашли место в «Формуле-1»
Аршавин поведал о «превосходстве» над Месси
Нурмагомедов ответил назвавшему его трусом бойцу
Надаль разбудил уснувшего на его пресс-конференции журналиста
Нурмагомедову напомнили о его трусости
«Ты его бьешь, а ему нравится»
Он стал первым абсолютным чемпионом мира и побил Мохаммеда Али
Все материалы
Культура
«Баттл-рэп мертв, и мы трахаем его труп»
Ресторатор о любви к алкоголю, блогерах и судьбе Versus Battle
Главные фильмы 2019-го
От Джармуша до «Мстителей»: что мы будем смотреть в кино в новом году
«Мне стало нехорошо от увиденного»
Выжженная листва и мутации: какие последствия на самом деле имел Чернобыль
Уход за страдающей болезнью Альцгеймера Тереховой оплатит гильдия актеров
Пратт и Шварценеггер обручились
Критики назвали лучших актеров и фильм года
В трейлере «Игры престолов» обнаружили масштабный спойлер
Все материалы
Интернет и СМИ
Террор в Магнитогорске, ликвидация Чечни и вирус ГРУ
Россияне ведутся на любую ложь, особенно в разгар трагедий. Как с этим бороться?
«С факом по жизни»
Они рассказывали, как воровать кредитки, клеить девчонок и кидать понты
Круговорот кидалова
Россияне несут деньги экстрасенсам из телешоу. Разоблачения не помогают
Мужчина пожаловался на ленивую беременную жену и был обруган
Американец пытался побороть интернет-зависимость выпеканием хлеба и проиграл
Простое куриное яйцо поставило мировой рекорд в Instagram
Пригожин ответил на обвинение в причастности к гибели журналистов в ЦАР
Все материалы
Ценности
Бар РафаэлиДочери Сиона
Самые властные и сексуальные женщины Израиля
Тело в шляпе
Снежный человек, клей на голове и другие безумия мировых дизайнеров
Сестра Хадид лишилась волос ради денег
Вандал оторвал вывеску магазина и засветился с ней в Instagram
Ким Кардашьян показала бриллиантовые зубы за 150 тысяч долларов
Бузова похвасталась подарком фаната за 10 миллионов рублей
Меган Маркл вышла в свет в смешных «коровьих» туфлях
Все материалы
Путешествия
«Все классные люди — приезжие»
Турки, мигранты и закрытые города. Зачем россиянам ехать на Кипр зимой
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
«Начинаешь понимать, из какого ты теста»
Боль, кислородное голодание, кайф. Москвичка пошла в поход по Гималаям и выжила
Киев решил нажиться на туристах
Россияне поведали о путешествиях мечты
Туристы погибли в результате аварии в Швеции
Авиакомпания вынудила пассажиров провести весь полет на полу
Все материалы
Из жизни
Взяли за копейку
Арабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
Щепотка волшебства
Зимние забавы и магия света: декабрь глазами обычных людей
Кадр из фильма «Американский жиголо»Отец-молодец
Он бросил семью и пропал на 50 лет. Теперь за его смерть заплатят дети
Пассажир метро нашел 10 тысяч долларов и вернул их владелице
Роскошный дом за полторы тысячи долларов в месяц достался двум котам
Недоедающих посетителей ресторана в Дубае оштрафуют
Все материалы
Отступники
Непривычные Harley-Davidson: моторы от Porsche и попытки строить супербайки
Первый полный привод Японии
Mitsubishi едет на всех ведущих уже 85 лет
Похмелье в премиуме
Концепт-кары премиум-марок, которые очень сложно назвать красивыми
Всё, что нужно знать о новом Mercedes-Benz CLA
Дополненная реальность, распознавание голоса и виртуальный фитнес-тренер
Дебютировала новая Toyota Supra с турбошестеркой
Раскрыта внешность нового Volkswagen Passat
Названы самые продаваемые автомобили России в 2018 году
Все материалы
Дом
«Предать могут все, даже самые близкие»
История одной семьи, разругавшейся из-за жилья
Великое переселение
Готовы ли вы сменить квартиру и район? Непростой тест
Красивые чудовища
Все ненавидят унылые панельные многоэтажки. Этот фотограф взглянул на них иначе
В Америке начался ипотечный бум
Ищущих дешевое жилье россиян послали на Уй
Дом в Петербурге затопило из-за спущенного в канализацию матраса
В «Яндексе» зафиксировали рост цен на жилье
Все материалы