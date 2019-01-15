Россиянин повесил на инопланетян труп в своей квартире

Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении жителя города Омска, попытавшегося переложить вину за труп, найденный в его квартире, на инопланетян. Об этом во вторник, 15 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

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14 января в квартире на улице Малиновского было найдено тело 53-летнего мужчины с ножевыми ранениями. По данным следствия, к убийству причастен 63-летний приятель погибшего, который заколол его кухонным ножом во время застолья. Однако сам хозяин дома свою вину не признал, заявив, что покойника подбросили инопланетяне.

Подозреваемому вменяется часть 1 статьи 105 («Убийство»). В ближайшее время он будет заключен под стражу.

25 октября 2018 года сообщалось, что жительница города Сосновоборска Красноярского края пожаловалась в полицию на привидение, которое крадет деньги у нее в квартире. Однако потусторонней силой оказался бывший муж пострадавшей, который, изготовив дубликат ключей от входной двери, за год похитил у нее около 81 тысячи рублей. Против мужчины было возбуждено восемь уголовных дел о краже.

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