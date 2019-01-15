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Назван срок появления полка «Авангардов»

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Сергей Шойгу

Развертывание первого в российских вооруженных силах ракетного полка, оснащенного новейшими комплексами «Авангард», начнется в текущем году. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник, 15 января, передает РБК.

«В текущем году нам предстоит продолжить укрепление боевого потенциала стратегических ядерных сил», — сказал Шойгу.

По его словам, в 2019-м также планируется перевооружить несколько ракетных войск на комплексы «Ярс», принять в состав ВМФ головной атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» «Князь Владимир».

Ранее сообщалось, что первые образцы комплексов «Авангард», оснащенных гиперзвуковым боевым блоком, поступят на боевое дежурство в Оренбургской области. Как отмечал командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев, новый ракетный комплекс существенно увеличит боевой потенциал войск. По его словам, «Авангард» имеет уникальные боевые характеристики.

В ходе испытаний 26 декабря «Авангард» набрал скорость около 27 Мах (скоростей звука).

​Впервые возможности «Авангарда» презентовал президент России Владимир Путин 1 марта в ходе послания Федеральному собранию. По его словам, крылатый боевой блок комплекса может лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука. Глава государства сравнил новейшее оружие с хорошо управляемым метеоритом. Президент также заверил, что комплекс неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.

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