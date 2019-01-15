Отбывшую срок Рыбку отказались расковывать

Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), Алекс Лесли (Александр Кириллов) и другие граждане России и Белоруссии остались скованы наручниками после заседания суда в Таиланде, хотя фактический срок они уже отбыли. Соответствующее видео опубликовало на своей странице в Facebook издание The Bell.

Как отмечается, его прислали в редакцию близкие осужденных. На кадрах Кириллов отмечает, что они уже свободные люди, однако вынуждены оставаться скованными и ездить в автозаке. «Нас отпустил суд, а мы в наручниках. (...) Это Таиланд, друзья», — сказал он.

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Ранее 15 января Рыбка, Лесли и другие фигуранты дела о нелегальном секс-тренинге в Таиланде признали свою вину. Их приговорили к условному сроку и фактическому заключению на девять месяцев, которое они уже отбыли в СИЗО. Сообщалось, что суд Паттайи принимает меры, чтобы в скором времени депортировать осужденных в Россию и Белоруссию, а до этого они будут находиться в центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда.

Позднее стало известно, что Вашукевич рассматривает возможность депортации в одну из стран, у которой действует безвизовый режим с РФ, а не в Россию и Белоруссию.

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