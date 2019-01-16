Парень пожертвовал свои органы и посмертно стал героем в сети

Пользователь Reddit под ником MissFourbyFour рассказала о благородном поступке своего брата, пожертвовавшего после смерти свои органы нуждающимся больным. Комментаторы назвали парня настоящим героем и пообещали последовать его примеру.

По словам автора поста, 28-летний Даниэл скончался 3 декабря. При жизни он принял решение стать донором.

15 января семья получила благодарственное письмо из медицинского центра. В нем сообщалось, что благодаря Даниэлу несколько смертельно больных людей получили важные органы: сердце, поджелудочную железу, почки и печень. Среди спасенных оказались двое маленьких детей. Некоторые из реципиентов ждали пересадки более десяти лет. Медики также упомянули, что в лечении больных будут использованы и некоторые ткани тела донора.

«Мой брат был моим лучшим другом, и теперь он не только мой, — но и герой для всех этих людей. Покойся с миром, Дэн», — подписала снимок письма MissFourbyFour.

Публикация получила почти 90 тысяч лайков. Посетители форума поддерживали девушку и одобрительно отзывались о поступке ее родственника. «Мне жаль, что ты потеряла своего брата, но это здорово, что у него хватило ума сделать выбор и что он помог многим», — поддерживали ее комментаторы.

Многие называли его пример вдохновляющим. «Пожалуйста, люди, пожертвуйте свои органы, когда вы умрете. Это вам ничего не стоит, и я обещаю, они вам больше не понадобятся», — порекомендовал один из пользователей. Некоторые всерьез задумались об этой возможности.

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