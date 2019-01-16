У самого популярного в мире яйца появился конкурент

Британский модный дом Burberry анонсировал новую коллекцию весна-лето 2019 необычным образом. Об этом сообщает Vogue.
Во вторник, 15 января, в Instagram-аккаунте бренда появилась фотография белого куриного яйца с трещиной. На нем бледно-голубыми чернилами напечатали инициалы главы компании Риккардо Тиши, а также дату предстоящего лондонского показа — 17 февраля.
Рекламная кампания появилась на странице Burberry через несколько часов после выхода новости о том, что снимок обычного куриного яйца установил рекорд по количеству лайков в социальной сети.
Издание отмечает, что Тиши сумел «монетизировать фурор» яйца-рекордсмена, поскольку знает, как мыслит молодое поколение.
14 января стало известно, что указанное куриное яйцо за 10 дней набрало больше 25 миллионов лайков, обогнав фотографию новорожденной дочери Кайли Дженнер.