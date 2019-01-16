В оазисе среди пустыни нашли затерянные гробницы

Египетские археологи обнаружили в оазисе Дахла, расположенном в Ливийской пустыне, две гробницы римского периода. Одна из могил украшена древней росписью, изображающей процесс мумификации умерших. Об этом сообщило Министерство по делам древностей Египта на своей странице в Facebook.

Раскопки проводились вдоль восточной стороны археологического участка Бер-эль-Шагала в деревне Мут. Одна из гробниц была построена из песчаника и имеет лестницу с двадцатью ступеньками, которая ведет ко входу в погребальную комнату. Зал гробницы, вытянутый с востока на запад, построен из глиняного кирпича, а в его северной стене находился проход в несколько камер, содержащих человеческие останки, глиняные лампы и керамические сосуды.

Вторую гробницу нашли к востоку от первой. Она сделана из глины и украшена фреской, изображающей погребальный обряд.

С 2002 года, когда начались раскопки, удалось найти более 10 древних гробниц из песчаника.

Ранее, в ноябре 2018 года, сообщалось, что во время раскопок в Саккаре, где находится древнейший некрополь столицы Древнего Царства — Мемфиса, обнаружили редкие мумии скарабеев и кошек.

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