Таинственно исчезнувшая в московском банке женщина нашлась

Сотрудники московского управления Следственного комитета установили местонахождение женщины, которая 15 января сняла в столичном банке крупную сумму на приобретение жилья и впоследствии пропала. Об этом сообщает агентство «Москва».

По предварительной информации, никаких противоправных действий в отношении исчезнувшей не совершалось. Женщину планируется доставить в следственный отдел для допроса. По факту исчезновения гражданки ранее возбудили уголовное дело об убийстве.

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В правоохранительные органы в ночь на 16 января обратился гражданский супруг женщины. Он сообщил, что во вторник, 15 января, вся семья — он сам, супруга и двое их детей — пришла в банк, чтобы снять крупную сумму, вырученную от продажи жилья. Сотрудник организации предупредил, что время ожидания в очереди за деньгами составит не менее двух часов. Тогда мужчина с детьми отправился домой, а его супруга осталась в банке и постоянно с ним перезванивалась. Когда пришло время ее встречать, она внезапно перестала выходить на связь. В офисе банка ее не обнаружили.

Известно, что выведенную из банка сумму в размере 5,8 миллиона рублей пара собиралась использовать для покупки трехкомнатной квартиры в Балашихе.

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