Женщина сняла в московском банке деньги от продажи квартиры и пропала

В столице разыскивают женщину 1980 года рождения, исчезнувшую после снятия денег от продажи квартиры в одном из банков на улице Новой Басманной. Клиентка забрала из хранилища 5,8 миллиона рублей и должна была встретиться с гражданским супругом, но внезапно перестала выходить на связь. Об этом сообщает агентство «Москва».

С заявлением в полицию обратился таксист, проживающий с женщиной на протяжении последних пяти лет и воспитывающий с ней двух детей. По его словам, утром 15 января вся семья пришла в банк, чтобы снять крупную сумму, вырученную от продажи жилья. Сотрудник организации предупредил, что время ожидания в очереди за деньгами составит не менее двух часов. Тогда мужчина с детьми отправился домой, а его супруга осталась в банке и постоянно с ним перезванивалась.

Когда пришло время встречать женщину, заявитель подъехал к банку. Супруга по телефону сообщила, что уже зашла в хранилище и забрала деньги, ей оставалось лишь подписать бумаги и пересчитать купюры. После этого связь прервалась. Мужчина прождал на улице около полутора часов, а затем зашел в банк, но сожительницы там не оказалось.

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Впоследствии он вернулся домой и ждал исчезнувшую до позднего вечера. Она так и не вернулась.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося. Известно, что пара собиралась использовать выведенные из банка деньги для покупки трехкомнатной квартиры в Балашихе.

Похожий случай был зафиксирован в Москве летом 2018-го: столичная полиция инициировала проверку по факту хищения денег у пожилого жителя района Свиблово — крупную сумму занял у пенсионера его сын, чтобы купить квартиру. Впоследствии мужчина исчез, перестав отвечать на звонки.

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