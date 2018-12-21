Полицию вызвали в банк из-за чернокожего клиента

Сотрудники банка в американском штате Огайо отказали чернокожему мужчине в обслуживании и вызвали полицию, после чего вынуждены были извиняться. Об этом сообщает BBC News.

1 декабря 30-летний Пол Маккоунс (Paul McCowns) зашел в одно из отделений Huntington Bank в пригороде Кливленда, чтобы обналичить первый зарплатный чек с новой работы. Поскольку счета в этой кредитной организации у мужчины нет, его попросили предоставить два удостоверения личности, а также сняли отпечатки пальцев. Затем несколько кассиров изучили его чек, но отказались выдать более тысячи долларов и попросили уйти.

В это же время они вызвали в офис полицию, сообщив, что Маккоунс — мошенник. Прибывшие стражи порядка успели надеть на мужчину наручники и посадить в полицейскую машину, пока звонили работодателю. Тот подтвердил, что чернокожий мужчина работает у него, и ему платят именно столько. Маккоунса отпустили.

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В итоге банку пришлось извиняться «за этот крайне неудачный инцидент». Маккоунс оказался не удовлетворен официальным заявлением организации. Он подчеркнул, что хочет искренних извинения от человека, непосредственно вызвавшего полицию.

В правоохранительных органах же отметили, что за последние несколько месяцев только из этого отделения банка поступило более 10 вызовов по поводу мошенничества, причем все они закончились арестами.

Это не первый инцидент, когда полицию вызывают из-за чернокожих людей, занимающихся обычными делами. Так, в октябре женщина в Джорджии вызвала полицию, увидев чернокожего мужчину с белыми детьми в магазине. Мужчина оказался репетитором.

До этого жительница Нью-Йорка позвонила в полицию из-за женщины, спрятавшейся от дождя и ждавшей такси около двери в ее квартиру. А в июле стражей порядка вызвали из-за женщины, пришедшей в общественный бассейн возле дома.

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