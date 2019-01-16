Песков пожаловался на нетерпимость россиян к чиновникам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о нетерпимости к чиновникам, которая существует в российском обществе, в интервью изданию «Аргументы и факты».

По мнению Пескова, у россиян полностью «отсутствует толерантность к чужим словам», а небрежно сказанная фраза «может привести к травле». Он также отметил, что негативное отношение россиян к излишней роскоши абсолютно правильное, однако большинство чиновников не являются коррупционерами и «самоотверженно работают на благо страны».

«А в обществе отношение к ним [чиновникам] такое, что мне порой бывает стыдно говорить, что я чиновник. Ненависть льется через край», — сказал он.

Песков добавил, что госслужащих, которым «наплевать на людей», критиковать нужно. Но в итоге «под каток общественной критики попадают все: и хорошие, и плохие», посетовал он, добавив, что в России в целом принято «травить» чиновников.

В то же время пресс-секретарь президента отметил, что в стране действительно «чересчур много» госслужащих. «Это извечная проблема нашего государства», — заключил он.

Ранее Песков рассказал, что президент России Владимир Путин получает свою зарплату и военную пенсию на карточку банка «Россия». Однако уточнить размер президентской пенсии представитель Кремля затруднился.

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