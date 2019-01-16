Российского «водочного короля» задержали в Москве

В Москве задержали генерального директора «Алкогольной сибирской группы» Игоря Савельева. Об этом в среду, 16 января, сообщает РБК.

По данным источников издания, Савельев подозревается в мошенничестве, не связанном с деятельностью компании. Его задержали накануне в московском офисе в рамках возбужденного уголовного дела.

Владелец «Алкогольной сибирской группы» Андрей Стрелец в беседе с журналистами подтвердил задержание топ-менеджера, отметив, что это связано с личной деятельностью Савельева. По его словам, компания продолжает работать в штатном режиме.

«Алкогольная сибирская группа» является одним из крупнейших производителей водки в России. Она выпускает продукцию под марками «Хаски», «Пять озер», «Сиббитер» и «Белая березка».

В конце декабря прошлого года сотрудники МВД и ФСБ провели обыски в алкогольной сети «Красное и Белое». Позже стало известно, что они были связаны с уголовным делом о налоговом преступлении.

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