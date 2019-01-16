На месте взрыва в Шахтах не нашли взрывчатки

На месте взрыва дома в городе Шахты Ростовской области не обнаружено следов взрывчатки. Об этом в среду, 16 января, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Как говорится в сообщении, на месте происшествия был проведен осмотр с применением газоанализатора. Сотрудники Криминалистического центра Следственного комитета не обнаружили там следов взрывчатых веществ, по полученным смывам была назначена химическая экспертиза.

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Следователи установили, что эпицентр взрыва располагался в квартире, где проживала 66-летняя женщина. Из ее жилища изъяли газовую плиту, в момент осмотра кран подачи газа в квартиру находился в положении «открыто». Свидетели дали показания, что незадолго до происшествия в подъезде дома чувствовался запах бытового газа.

Утром 14 января в квартире на последнем этаже девятиэтажного жилого дома в Шахтах произошел взрыв газа, в результате которого погибли пять человек. Были разрушены четыре квартиры, в которых проживали в общей сложности 12 человек.

Представитель газовой службы в ходе заседания оперативного штаба на месте ЧП заявил, что около месяца назад жители дома жаловались на утечку газа. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

31 декабря обрушился подъезд одного из жилых домов в Магнитогорске. Погибли 39 человек. По основной версии, причиной ЧП также стал взрыв газа.

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