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Пассажир круизного лайнера спрыгнул в море с 11 палубы и прослыл идиотом

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Пассажир круизного лайнера Symphony of the Seas спрыгнул в море с 11-й палубы и навсегда оказался в черном списке компании Royal Caribbean. Своим трюком он поделился в Instagram-аккаунте. На ролик обратило внимание издание The Sun.

27-летний Ник Найдев рассказал, что инцидент произошел во время путешествия на Багамы. По его словам, однажды утром он проснулся после бурной вечеринки и все еще чувствовал себя пьяным. Затем невменяемый пассажир просто решил спрыгнуть в воду и попросил друзей снять его на камеру.

Найдев не получил серьезных травм, однако после прыжка в течение нескольких дней мучился из-за боли в спине. «Мои ноги были в порядке, но у меня болел копчик и шея. Когда я протрезвел, моя спина изнывала от боли. Я с трудом мог передвигаться и спать в течение следующих трех дней», — пояснил он.

За этот поступок Найдева и его друзей выгнали с судна, а компания Royal Caribbean навсегда внесла их в черный список.

Многие пользователи крайне негативно отнеслись к выходке безумного туриста и прозвали его идиотом и болваном. «Наслаждайся своим пожизненным баном, идиот. Надеюсь, что другие круизные компании также забанят тебя. Поздравляю, свою славу ты получил! Надеюсь, это того стоило», — возмущались одни.

«Этому придурку повезло, что он не получил никаких серьезных травм и не умер. Почему его так называемые друзья просто стояли рядом и не остановили его? Идиоты!» — гневались другие.

В октябре американец Кристофер Макгрори упал с палубы судна во время празднования своего мальчишника и погиб. Очевидцы рассказали, что он упал с 10 или 11 палубы. По словам его невесты, они состояли в отношениях четыре года.

***

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