Лукашенко рассказал об овладевающей им мысли про АЭС

Лукашенко рассказал о желании построить в Белоруссии вторую АЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о желании построить в стране вторую атомную электростанцию (АЭС). Об этом он заявил на встрече с жителями города Костюковичи, передает БелТА.

По словам главы государства, мысль о создании еще одной АЭС «постепенно овладевает им».

«Пока думаем. Очень бы хотелось вторую станцию построить», — сообщил Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что общество в Белоруссии «уже переболело постчернобыльским синдромом». Он также назвал решение о строительстве Белорусской АЭС (БелАЭС) правильным и мудрым. При этом глава республики напомнил, что при возведении станции Минск подвергался критике и давлению со стороны Литвы и Польши.

Говоря о перспективах строительства второй АЭС в Белоруссии в ноябре 2023 года, Лукашенко отмечал, что данный вопрос является дискуссионным. Президент подчеркивал, что стране хватает нынешнего запаса электричества.