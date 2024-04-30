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13:03, 30 апреля 2024Бывший СССР

Лукашенко рассказал об овладевающей им мысли про АЭС

Лукашенко рассказал о желании построить в Белоруссии вторую АЭС
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о желании построить в стране вторую атомную электростанцию (АЭС). Об этом он заявил на встрече с жителями города Костюковичи, передает БелТА.

По словам главы государства, мысль о создании еще одной АЭС «постепенно овладевает им».

«Пока думаем. Очень бы хотелось вторую станцию построить», — сообщил Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что общество в Белоруссии «уже переболело постчернобыльским синдромом». Он также назвал решение о строительстве Белорусской АЭС (БелАЭС) правильным и мудрым. При этом глава республики напомнил, что при возведении станции Минск подвергался критике и давлению со стороны Литвы и Польши.

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Говоря о перспективах строительства второй АЭС в Белоруссии в ноябре 2023 года, Лукашенко отмечал, что данный вопрос является дискуссионным. Президент подчеркивал, что стране хватает нынешнего запаса электричества.

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      Екатерина Грищенко
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