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Во Франции появилось новое протестное движение

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Во Франции свое протестное движение организовали учителя, оно называется «красные ручки» (Les stylos rouges). Об этом сообщает РИА Новости.

Преподаватели требуют улучшения условий труда, роста заработных плат и уменьшения количества учеников в классах. По словам одного из участников движения, учителя французского языка и литературы средних классов Николя Глиэра, «красные ручки» появились 12 декабря 2018 года. В настоящий момент в группе сообщества в Facebook состоят почти 65 тысяч пользователей.

«Мы решили организовать это движение, поскольку были не удовлетворены ситуацией, — рассказал Глиэр агентству. — На протяжении 35 лет наша покупательская способность падает, наша зарплата потеряла на 40 процентов в течение этих 35 лет. Поэтому мы требуем, чтобы наша покупательская способность была восстановлена и, таким образом, мы бы получили деньги, которые нам должны». Он отметил, что профессия учителя важна для общества, а преподаватели требуют к себе уважения. В то же время они выступают не против министра образования Франции, а против системы в целом.

Собеседник агентства отметил, что в пригороде Парижа в 12 января уже состоялась протестная акция «красных ручек». Он подчеркнул, что движение не имеет отношения к «желтым жилетам», протестующим из-за повышения цен на топливо.

Массовые протесты вспыхнули во Франции в середине октября прошлого года из-за планов правительства повысить налог на бензин. Акция получила название «желтые жилеты», поскольку демонстранты носят светоотражающие жилеты, как у сотрудников дорожных служб.

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