Трамп запретил делегации США лететь на форум в Давосе

Президент США Дональд Трамп отменил поездку американской делегации на Всемирный экономический форум в Давосе. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, ее слова приводит CNBC.

«800 тысяч американских рабочих не получают зарплату, команда останется, чтобы оказывать необходимую помощь», — пояснила она, имея в виду шатдаун, который продолжается в США почти месяц.

В Давос должны были полететь министр финансов Стивен Мнучин, госсекретарь Майк Помпео, министр торговли Уилбур Росс, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, а также заместитель руководителя аппарата Белого дома по координации политики Крис Лидделл.

Сам Трамп отменил свой визит в Швейцарию раньше.

Форум пройдет в Давосе с 22 по 25 января.

800 тысяч американских госслужащих, более половины из которых все еще выполняют свои рабочие обязанности, не получили зарплат 11 января. Частичная приостановка работы правительства (шатдаун), начавшаяся 22 декабря, близится к тому, чтобы стать самой продолжительной в истории страны.

Шатдаун произошел из-за разногласий в Конгрессе США по поводу выделения средств на строительство стены на мексиканской границе.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!