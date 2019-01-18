Сотрудники Google возмутились словом «семья»

Сотрудники Google возмутились тем, что компания использует слово «семья» исключительно в отношении гетеросексуальных пар с детьми, посчитав это «оскорбительным, неуместным, гомофобным». Руководство корпорации признало ошибку. Об этом сообщил The Daily Caller.

Недовольный некорректным, по его мнению, использованием слова «семья» в недельном докладе о продукции, сотрудник Google спровоцировал возмущение и других коллег. Около 100 работников согласились с тем, что компания интерпретирует слово неверно.

Один из сотрудников компании заметил, что его семья – это «не гетеросексуальная пара, у которых два с половиной ребенка, белый забор и собака». Однако это не означает, что он и его друзья транс-женщины не являются семьей.

Вице-президент Google Павни Диванджи (Pavni Diwanji) признал, что компания использовала неверную терминологию, и попросил помощи у коллег с выстраиванием инклюзивной культуры в коллективе.

В декабре компания Google оскандалилась из-за найденной уязвимости, которая позволяла третьим лицам видеть личные данные пользователей Google+. Корпорация заверила, что изъян в системе был устранен до того, как им воспользовались злоумышленники.

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