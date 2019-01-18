Гуру-насильник из Индии получил пожизненный срок за убийство

Индийского гуру приговорили к пожизненному заключению за убийство журналиста, который рассказал о сексуальном насилии в отношении последовательниц духовного наставника. Об этом сообщает The Daily Mail.

Гурмит Рам Рахим Сингх на прошлой неделе был признан виновным в расправе с репортером в 2002 году, приговор ему вынесли 17 января. Как отметил прокурор, наказание вступит в силу после завершения 20-летнего срока, который гуру отбывает за изнасилование.

Представитель следствия добавил, что вместе с гуру к пожизненному заключению были приговорены еще трое его сообщников и участников секты. Отмечается, что прокурор требовал смертной казни для всех четырех подсудимых.

Рам Чандер Чатпарати был застрелен возле своего дома после того, как опубликовал в местной газете анонимное письмо, в котором говорилось о сексуальном насилии в штаб-квартире секты Сингха «Дера Cача Cауда» в штате Пенджаб.

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За изнасилование двух прихожанок гуру осудили в 2017 году. Ему дали по 10 лет за каждую пострадавшую, сроки он должен отбывать последовательно. Тогда решение суда вызвало недовольство последователей многомиллионной секты. Несколько десятков тысяч человек вышли на акции протеста в северных индийских штатах.

С 2015 года также ведется дело по обвинению Сингха в кастрации 400 последователей культа. Процедура, согласно его учению, давала духовное развитие. В «Дера Cача Cауда» также приветствовали стерилизацию женщин — это якобы защищало их от сексуальных посягательств. Кроме того, Сингха обвиняют в убийстве его бывшего помощника, который угрожал рассказать о происходящем в секте.

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