Миллиардные богатства бывшего главы подмосковного района попали на видео

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Миллиардное имение экс-главы подмосковного района Александра Шестуна попало на видео. Видеоролик в пятницу, 18 января, «Ленте.ру» предоставил Следственный комитет России (СКР).

На кадрах с разных ракурсов показан двухэтажный особняк, окруженный насаждениями сосен, а также шикарный интерьер комнат, огромная гардеробная и спортивный зал.

По данным ведомства, получены доказательства фактического владения Александром Шестуном и его подельниками — Борисом Криводубским и Сергеем Самсоновым — имущества на сумму около 2,2 миллиардов рублей.

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