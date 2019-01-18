За смерть ребенка в ливневой канаве Сочи назначен условный срок

Инженер по эксплуатации систем ливневой канализации Сочи Сергей Пинчук признан виновным в халатности, в результате которой из-за отсутствия решетки на ливневой канаве погиб ребенок. Об этом говорится на сайте управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года, а также запрещено в течение двух лет занимать должности, связанные с хозяйственной деятельностью в органах местного самоуправления.

По информации ведомства, 32-летний сотрудник городского предприятия «Водосток» должен был регулярно проводить проверки инфраструктуры, которые не проходили с 2017 года.

Пинчук стал вторым фигурантом по делу о гибели ребенка. Первый — владелец гостевого дома, самовольно перестроивший ливневку возле гостиницы и оставивший ее открытой, — сознался в содеянном, чистосердечно раскаялся и примирился с потерпевшими, загладил материальный и моральный вред в размере 150 тысяч рублей.

3 августа прошлого года в поселке Лазаревское во время прогулки с бабушкой, с которой он остановился в гостевом доме, семилетний мальчик упал в ливневую канаву. Она была заполнена водой после дождя. Ребенок упал в открытый люк канализации, ударился головой, и сильным потоком его унесло в море. Тело обнаружили водолазы МЧС.

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