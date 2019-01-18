Главу налоговой службы Тывы поймали на покупках квартир за счет бюджета

Управление Следственного комитета России по Тыве установило, что глава налоговой службы республики Вероника Суге-Маадыр покупала квартиры в Москве для своей дочери и племянницы на деньги налогоплательщиков, об этом сообщает «Тайга.инфо».

Суге-Маадыр и ее супруг, также занимающий ответственный пост в налоговых органах региона, вместе с несколькими своими сослуживцами подозреваются в хищении предназначенных для перечисления в федеральный бюджет более 30 миллионов рублей компании «Восток» по НДС за 2017 год.

«С целью придания видимости законности полученного преступного дохода руководитель УФНС России по республике с супругом организовали перечисление похищенных денежных средств под видом оплаты мнимых договоров купли-продажи на счета других подставных фирм», — приводит «Тайга.инфо» слова представителя Следственного комитета.

«В дальнейшем подозреваемая распорядилась похищенными денежными средствами путем оплаты участия в долевом строительстве квартиры в строящемся доме в Москве на имя своей дочери на сумму свыше 5 миллионов рублей, а также покупки нежилого помещения, в дальнейшем переведенного в статус жилого, стоимостью свыше 8 миллионов рублей на имя своей племянницы», — утверждает источник издания.

Вероника Суге-Маадыр была арестована в ноябре 2018 года. Следствие обвиняет чиновницу и ее супруга также в служебном подлоге и мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

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