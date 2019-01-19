Дорогой ресторан ради борьбы с проституцией запретил девушкам сидеть у бара

Британка Клементина Кроуфорд (Clementine Crawford) рассказала, что сотрудники нью-йоркского ресторана Nello запретили женщинам занимать места у барной стойки. Свой неприятный опыт Кроуфорд описала в тексте «Вечер, когда меня приняли за девушку по вызову», опубликованном в сети. На материал обратил внимание канал CBS.

Как сообщили девушке сотрудники заведения, это их способ борьбы с проституцией.

Жительница Лондона уточнила, что неоднократно посещала упомянутый ресторан во время командировок. Однако во время ее последнего визита ей впервые запретили занимать место у бара.

Выяснилось, что владелец заведения решил, что проститутки могут ожидать своих клиентов, сидя у стойки. Чтобы обезопасить ресторан от их появления, он ввел такое ограничение для всех женщин.

Кроуфорд пришла в бешенство, узнав о подобном правиле. «Мы все еще боремся за место за столом (если быть точнее, за барной стойкой)», — заключила она. Ее отзыв прочитали тысячи человек.

Рейтинг заведения в сети резко упал. Пользователи интернета оставляют уничижительные комментарии в информационном разделе Google и на сайте для отзывов Yelp. «Если вы хотите макароны со вкусом сексизма, поешьте здесь», — написал один из комментаторов. «Здесь вас ждет травля одиноких женщин и дорогущая еда», — поддержал его другой. Несколько частых посетителей сообщили, что прекратят посещать заведение.

Журналисты обратились за комментариями в ресторан, однако там проигнорировали запрос.

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