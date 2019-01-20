Макгрегор согласился на новый поединок

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в Twitter-аккаунте согласился на бой против американца Дональда Серроне.

Серроне принимал участие в турнире UFC Fight Night 143 и одержал победу над Александром Эрнандесом во втором раунде техническим нокаутом. После боя американец заявил, что хотел бы сразиться с Макгрегором.

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В ответ на это Макгрегор поздравил американца и принял его вызов. «После такого поединка я готов драться с тобой. Поздравляю», — написал боец.

На счету Серроне 35 побед, 11 поражений и один несостоявшийся поединок в MMA. Макгрегор был чемпионом UFC в двух весовых категориях. Всего в смешанных единоборствах он одержал 21 победу и потерпел четыре поражения.

Последний поединок ирландец провел против Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018-го и проиграл россиянину. Из-за случившейся после боя драки Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала Макгрегора и Нурмагомедова. На сегодняшний день оба бойца отстранены от поединков на неопределенный срок.

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