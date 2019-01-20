От самой толстой кошки Великобритании отказались четыре раза

Кошка по кличке Митси (Mitzi), которая считалась одной из самых толстых в Великобритании, снова ищет дом. Как сообщает The Daily Mail, несмотря на несколько попыток найти животному хозяев, ее продолжают возвращать обратно в приют.

К ветеринарам кошка поступила в 2017 году, тогда она весила 16 фунтов (более семи килограммов), что почти вдвое больше нормы. Ее посадили на строгую диету.

После того как Митси похудела, ей нашли хозяина, но он вскоре отказался от нее. Позже кошку, которой сейчас около восьми лет, возвращали в приют еще трижды. Ветеринары подчеркивают, что постоянная смена места жительства негативно сказывается на состоянии животного.

По словам сотрудников приюта, кошке нужен дом, где нет детей, также она плохо ладит с другими животными. «Она немного сварливая девушка, но с потерей веса и обретением дома все может измениться», — рассказали волонтеры и поблагодарили прошлых владельцев кошки за то, что те попытались приручить ее.

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