В Магнитогорске демонтировали поврежденную взрывом стену дома

В Магнитогорске разобрали стену дома, поврежденную при взрыве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора компании, проводившей демонтаж, Юрия Овчарова.

По его словам, остальная часть шестого подъезда не пострадала.

Планируется, что в течение трех месяцев будут разобраны поврежденные седьмой и восьмой подъезды. Сроки расселения жителей пока не определены, ожидается, что это займет год.

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Взрыв в Магнитогорске произошел утром 31 декабря 2018 года — при обрушении подъезда жилого дома на проспекте Карла Маркса погибли 39 человек. Основная версия причины случившегося — взрыв бытового газа. После осмотра завалов следователи объявили, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах обнаружено не было.

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