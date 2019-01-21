19 россиян осудили за перестрелку в цыганском поселке Екатеринбурга

Суд вынес приговор по резонансному делу о перестрелке на Депутатской улице в Екатеринбурге, которая произошла 3 сентября 2016 года. Об этом в понедельник, 21 января, «Ленте.ру» сообщил Александр Шульга, официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области.

19 фигурантов дела — жители Екатеринбурга и Нижнего Тагила 1975-1999 годов рождения — в зависимости от роли каждого обвинялись по частям 1, 1.1 и 2 статьи 212 УК РФ («Массовые беспорядки»). Приговором суда организатору произошедшего Дмитрию Пестрикову назначено наказание в виде 8 лет (с учетом прежнего приговора — 8,5 лет) лишения свободы в колонии строгого режима.

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Всего по делу о беспорядках в Екатеринбурге 10 подсудимых получили сроки от 3 лет и 9 месяцев до 10 лет в колониях общего и строгого режима. Четверо подсудимых получили по 3 года лишения свободы условно, пятеро — по 1,5 года лишения свободы условно.

11 октября 2017 года сообщалось, что с участников перестрелки Олега Шишова и Александра Дутова сняли обвинения в убийстве. 5 сентября 2016 года они добровольно явились в управление МВД по Свердловской области и сдали карабин, из которого велась стрельба.

Шишов и Дутов также попросили полицейских привлечь к уголовной ответственности «группы неизвестных лиц, устроивших массовые беспорядки, угрожавшие их жизни и здоровью, вечером 3 сентября на улице Депутатской». Двое суток спустя оперативники задержали еще одного участника перестрелки — цыгана по имени Дмитрий, фамилия которого не называлась.

3 сентября 2016 года после ссоры Шишова и Дмитрия в частном секторе у дома №65 по Депутатской улице произошел конфликт со стрельбой. В результате девять пострадавших в возрасте от 17 до 34 лет были госпитализированы, двое из них позже скончались в реанимации. Депутатская улица, где произошла перестрелка, расположена в районе, который жители Екатеринбурга традиционно называют цыганским поселком, поскольку ранее там жили цыгане.

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