Россия помогла Испании прийти к успеху

Россия играет важную роль в достижении стабильности и экономического процветания Испании. Такое заявление сделал испанский король Филипп VI во время приема дипломатического корпуса в Мадриде, чьи слова приводит ТАСС.

Также испанский король отметил важность Восточного партнерства для Испании, особенно в год празднования десятой годовщины этого проекта Европейского союза.

«Политическая стабильность и экономическое процветание этого пространства принесут пользу всем его гражданам. В этом контексте Россия, без сомнения, является ключевым действующим лицом для достижения данной стабильности», — отметил Филипп VI. Он убежден, что странам следует работать сообща в этом направлении и не останавливаться на достигнутом.

Испания положительно оценивает нынешний рост внутреннего регионального сотрудничества. «В ближайшие месяцы Евросоюз примет новую стратегию для Центральной Азии, в которую Испания активно вносит свой вклад», — поделился испанский король.

Проект Европейского союза «Восточное партнерство» создан в 2009 году. Главной целью инициативы является сближение шести стран бывшего СССР (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина) с Евросоюзом. Сотрудничество предполагается на четырех платформах: демократия и стабильность, экономическая интеграция, энергетическая безопасность, развитие контактов между людьми.

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