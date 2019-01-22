Поиски выживших после взрыва в Керченском проливе прекращены

Надежды найти выживших при пожаре, возникшем на двух судах вблизи Керченского пролива, уже нет. Об этом сообщили представители Росморречфлота, передает РИА Новости.

По словам представителя ведомства, операция переведена из спасательной в поисковую. Он также отметил, что горение продолжается.

«В пять утра буксир "Меркурий" принял на борт спасённых моряков и тела погибших, которые были подняты из воды, в ближайшее время они будут доставлены в Керчь», — сказал собеседник агентства.

Пожар на судах «Канди» и «Маэстро» произошел 21 января во время передачи топлива с борта на борт. Отмечается, что на обоих судах было 32 человека. По последним данным, 12 человек спасены, 10 тел поднято на борт, 10 числятся пропавшими без вести. По данным ТАСС среди спасенных моряков восемь являются гражданами Турции.

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