Мурманчане позвали Малахова на праздник песней «Привет, Андрей!»

Мурманские пожарные записали клип на песню Ирины Аллегровой «Привет, Андрей!», посвятили его телеведущему Андрею Малахову – уроженцу этой области – и пригласили его в Мурманск отметить столетие пожарной службы на Мурмане и 370-летие пожарной охраны России 30 апреля. Видеозапись опубликовала в Instagram пользовательница tatiana_zakharova8448.

МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ #репост Андрей! @malakhov007 Это обращение от мурманских пожарных👨‍🚒👩🏻‍🚒 Простые парни и девушки, которые обеспечивают безопасность населения и территорий Кольского полуострова приглашают Вас на свой профессиональный праздник, который состоится в городе-герое Мурманск, 30 апреля 2019 года! 2019 год - юбилейный для пожарной охраны России, нашей службе исполнится 370 лет, а для мурманских пожарных это особенный юбилей, потому что в этом году мы отмечаем 100 лет со дня становления пожарной охраны Мурманской области. Лучшим подарком для нас будет поздравление от нашего знаменитого земляка, которым мы искренне гордимся! С уважением и восхищением, коллектив Главного управления МЧС России по Мурманской области #приедьАндрей #поздравьАндрей #пожарнаяохрана #АндрейМалахов #100летпожарнойохранеМурманска #370летпожарнойохранеРоссии #мчсРоссии #нашземляк #МЧС #пожар #пожарный #пожарные #firefighter #мчсмурманск #мурманск #безопасность Фото опубликовано @tatiana_zakharova8448

«Простые парни и девушки, которые обеспечивают безопасность населения и территорий Кольского полуострова приглашают Вас на свой профессиональный праздник. Лучшим подарком для нас будет поздравление от нашего знаменитого земляка, которым мы искренне гордимся!», – говорится в публикации от имени главного управления МЧС по Мурманской области.

Авторы ролика попросили северян поддержать их инициативу хэштегами #приедьАндрей и #поздравьАндрей.

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