В Мурманской области собрались развивать детский туризм

В 2019 году в рамках Десятилетия детства власти Мурманской области собрались сделать упор на развитие детского туризма, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Детский туризм сегодня признан одним из наиболее стабильных участков туристического рынка. Но мероприятия и программы для детей требуют особого внимания и тщательной подготовки на всех этапах планирования. В приоритете всегда должна быть безопасность», — сказала глава региона Марина Ковтун на заседании Совета по туризму во вторник, 4 декабря.

В сообщении сказано, что для развития детского туризма создано областное методическое объединение педагогов, сформирован банк дополнительных общеобразовательных программ, который включает в себя 27 проектов. В этом учебном году планируется также создать реестр маршрутов, по которым смогут путешествовать юные северяне.

По словам министра образования и науки Ирины Ковширы, в школах и детсадах региона растет интерес к программам туристско-краеведческой направленности. Проекты действуют в 83 организациях общего и дополнительного образования, охватывая всего свыше 3,5 тысячи детей.

Опытом работы на заседании Совета поделились и представители туриндустрии из других регионов России. Например, в Вологодской области реализуется экскурсионно-образовательный проект «Живые уроки», а в Самарской работают железнодорожные проекты «Вагон знаний» и «Краеведческий экспресс».

Прошлый год для Мурманской области стал рекордным по приросту туристического потока, он поднялся сразу на четверть и составил 413 тысяч путешественников.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!