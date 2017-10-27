Минтруд собрался раздать новорожденным чепчики и одеяла

В Министерстве труда предложили дарить матерям набор с предметами для ухода за новорожденными. Акция «Подарок новорожденному» планируется в рамках Десятилетия детства, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

В детский комплект будут включены товары преимущественно российских производителей. «Предусматривается, что каждый регион примет соответствующий региональный акт. Ответственными исполнителями будут субъекты федерации», — говорится в сообщении.

При этом аналогичная программа уже существует на Ямале и реализуется с 2011 году, сообщается на сайте правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. Так, для каждого ребенка из числа коренных малочисленных народов Севера предусмотрен набор из трех пеленок, трех подгузников, клеенки размером 30 на 30 сантиметров, двух чепчиков, двух распашонок, байкового одеяла с пододеяльником и лентой в два метра, а также уголка из хлопчатобумажной ткани. В период с 1 сентября по 1 июня к этому комплекту дополнительно выдаются теплая шапочка и теплое одеяло.

По данным окружного департамента здравоохранения, за первые шесть месяцев 2017 года в арктическом регионе матерям новорожденных выданы 438 наборов на общую сумму около 450 тысяч рублей. Всего на эти цели в 2017 году были выделены 2,2 миллиона рублей. Оставшихся средств хватит на 896 детей.