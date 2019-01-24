Boeing показал беспилотное аэротакси

Компания Boeing успешно провела испытания беспилотного пассажирского аэротакси. Видео эксперимента опубликовано в Twitter-аккаунте корпорации.

Во время тестового запуска летательный аппарат выполнил контролируемый взлет, зависание в воздухе и посадку. Аэротакси работает на электричестве и может совершать автономный полет дальностью до 50 миль (более 80 километров). Длина транспортного средства — около девяти метров, ширина — 8,5 метров.

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Компания будет продолжать испытания, чтобы повысить безопасность такси и усовершенствовать режим прямого полета.

В декабре 2018 года прототип аэротакси, разработанный в Сколково, не смог пройти испытания и рухнул в сугроб. На его разработку было потрачено 12 миллионов рублей. Разработчики пояснили, что неудача была связана с плохими погодными условиями и неправильной предполетной подготовкой.

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