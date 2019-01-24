Экотехнопарк построят в Башкирии до конца года

В Башкирии до конца 2019 года появится экотехнопарк, где будут заниматься переработкой промышленных отходов и разработкой новых методов утилизации мусора. Соглашение об этом подписали региональный «мусорный оператор» и филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ), сообщил ректор филиала Рустем Даминев. Его слова передает ТАСС.

«Сейчас мы в рамках автономной некоммерческой организации формируем структуру, которая будет отвечать за организацию экотехнопарка», — сказал он.

Предполагается, что в будущем на площадке смогут перерабатывать накопленные нефтешламы, фосфогипсы, стоки промышленных предприятий. В технопарке будет работать кафедра филиала УГНТУ по экологической безопасности и обращению с отходами.

На данный момент в Башкирии осуществляется переработка картона, стекла, пластиковая тара вывозится в другие регионы, остальное попадает на полигоны.

С 1 января в России начала действовать реформа системы по обращению с отходами. В рамках реформы ответственность за их сбор и утилизацию передали крупным региональным операторам, которые должны установить новые тарифы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!