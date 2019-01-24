«Газпром» потребовал с россиянина 28 миллионов рублей за подключение к газу

Житель Тюменской области Антон Шестаков захотел подключить свой дом в селе Пахомово к газу, за что представители АО «Газпром газораспределение Север» потребовали от него оплатить прокладку трубы за 28 миллионов рублей. Об этом мужчина рассказал изданию URA.RU.

По словам Шестакова, все его соседи уже подключены к газоснабжению и не платили за это таких денег. «Я сначала сам удивился, когда увидел такую сумму. Пошел к инженеру, который составлял документы. И тот подтвердил, что ошибки нет», — сказал он.

Представитель газовой компании объявил ему, что сети якобы не выдержат еще одного пользователя, и надо строить дополнительные линии от газорегуляторного пункта, который находится в 40 километрах от дома селянина.

Издание опубликовало документ расчета размера платы за подключение. В нем указана сумма в 28 368 269,49 рубля за присоединение к газовой трубе. Шестаков отметил, что такой счет выставили не только ему.

В пресс-службе АО «Газпром газораспределение Север» изданию обещали дать официальный комментарий, но к моменту публикации материала ответ получен не был.

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