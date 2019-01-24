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В Австралии назвали самую неравноправную профессию

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Австралийское бюро статистики (ABS) выявило профессиональные сферы с самым высоким разрывом в оплате труда женщин и мужчин, передает Daily Mail.

Так, худшей отраслью для женщин с точки зрения расхождений в зарплате названо здравоохранение. Несмотря на то что женщины составляют 79 процентов работников этой сферы, им платят в час на 25 процентов меньше, чем мужчинам.

Второй худшей профессией для австралиек стало строительство, где женщины составляют одну пятую часть рабочей силы, при этом разрыв в зарплате с мужчинами составляет 22 процента.

В сфере недвижимости также наблюдается разрыв в оплате труда на 22 процента, далее следуют финансы (21 процент), информационные технологии и медиаиндустрия (19 процентов).

При этом самое низкое расхождение в оплате труда между полами оказалось в сфере гостиничного бизнеса, производства, а также на государственной службе.

В декабре Всемирный экономический форум представил «Глобальный доклад о гендерном разрыве — 2018». Согласно исследованию, потребуется еще 202 года, чтобы достичь подлинного равноправия мужчин и женщин, в том числе в оплате труда.

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