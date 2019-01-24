Соловьев устроил розыгрыш украинского политолога «повесточкой»

Twitter / VRSoloviev

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал о розыгрыше украинского политолога Вячеслава Ковтуна, которому вручили фейковый иск. Ролик, на котором запечатлена реакция частого гостя политических шоу, опубликован в Twitter Соловьева.

В начале видео размещен фрагмент из передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым», в котором Ковтун называет министра энергетики России Александра Новака «предателем номер один» и требует занести его в списки. «Я вам гарантирую, будет от Новака иск к Ковтуну, и Ковтун сядет за клевету», — отреагировал на реплику ведущий.

Затем кадр сменяется, и камера следует за мужчиной в форме, который проходит по гримерке к Ковтуну и со словами: «Вам повесточка» — вручает политологу конверт. Судя по реакции окружающих и самого украинца, розыгрыш сразу был раскрыт. «Чуть не довели Ковтуна до инфаркта. Разыграли, но и реальный иск может ему прилететь», — говорится в подписи к твиту.

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