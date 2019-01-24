Малайзия выбрала короля взамен женившегося на «Мисс Москва»

Новым королем Малайзии вместо отрекшегося от престола Мухаммада V избран султан Абдулла из штата Паханг. Об этом сообщает Bernama со ссылкой на заявление Совета правителей страны от четверга, 24 января.

Как отмечается, новый монарх — Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Биллах — вступит в должность 31 января. Срок его правления составит пять лет. На специальном собрании совета присутствовали все султаны — наследственные правители каждого штата страны, — кроме предыдущего короля и султана Келантана Мухаммада V. В соответствии с конституцией, о решении уведомили обе палаты парламента и премьер-министра страны Махатхира Мохамада.

Как передавал ТАСС, 59-летний Абдулла в последние два года исполнял обязанности султана штата Паханг. Это связано с тем, что состояние здоровья его 88-летнего отца оценивается как крайне тяжелое.

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Мухаммад V отрекся от престола 6 января. Это стало первым случаем в истории Малайзии, когда монарх досрочно отказывается от правления. Его полномочия истекали в 2021 году.

В стране должность короля официально называется Янг ди-Пертуан Агонг (в переводе «Тот, кто создан Верховным Господином») и является выборной. Раз в пять лет монарха избирают из своей среды девять султанов, вместе представляющих Совет правителей.

В ноябре 2018 года стало известно, что Мухаммад V женился на победительнице конкурса красоты «Мисс Москва» 2015 года Оксане Воеводиной. Королевский дворец заявил, что женщине будет присвоен титул «датин». Для Мухаммада V это уже не первый брак, однако до встречи с Воеводиной он находился в разводе более 10 лет.

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