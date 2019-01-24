Названо самое полезное мороженое

Самый полезный вид мороженого — молочное. В отличие от сливочного и пломбира, в таком десерте меньше жира и калорий, его можно употреблять без вреда для здоровья два-три раза в неделю. Об этом рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

Врач-диетолог Клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук Елена Ливанцова уточнила, что одна порция мороженого в этом случае составляет 100 граммов.

«Оптимальный вариант — это натуральное мороженое, чтобы там содержалось минимальное количество искусственных добавок, консервантов и ароматизаторов, то есть чем меньше список ингредиентов, тем лучше», — добавила Ливанцова.

Диетолог отметила пользу мороженого: в нем содержится кальций и фосфор, поддерживающие здоровье костей и зубов, а также калий и магний, необходимые для работы сердечно-сосудистой системы. В десерте также есть витамины группы В, благотворно влияющие на центральную нервную систему.

Кроме того, мороженое способно вырабатывать серотонин и дофамин, повышающие настроение.

От десерта есть и вред, пояснили эксперты. Холодный продукт может раздражать желудок. Также людям, которые не переносят молочный сахар (лактозу) и имеют проблемы с расщеплением жира, следует отказаться от молочного мороженого.

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