Раскрыт способ предотвратить рак

Ученые Института Солка в Калифорнии нашли способ предотвратить развитие рака через аутофагию — процесс поглощения и разрушения дефектных клеток. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В некоторых случаях раковые клетки возникают, когда теломеры, защищающие концы хромосом от повреждения, становятся слишком короткими или разрушаются вовсе. Теломеры неизбежно укорачиваются при каждом делении клетки и в конце концов клетка достигает состояния, называемого «кризисом». В этом состоянии большинство клеток перестает выполнять свои функции и погибает. Однако, если клетка продолжает существовать, то ее хромосомы могут сливаться друг с другом концами, что грозит серьезными повреждениями ДНК. Иногда мутации способствуют тому, что клетка становится бессмертной.

В новой работе ученые продемонстрировали, что ключевую роль в гибели клеток во время кризиса играет не апоптоз (один из типов программируемой клеточной гибели), а похожий процесс — аутофагия. Исследователи отключили аутофагию в кризисных клетках и обнаружили, что клетки продолжали размножаться и накапливали серьезные повреждения в ДНК, характерные для раковых опухолей.

Известно, что отключение аутофагии в злокачественных новообразованиях может быть действенным методом против развития рака, который использует этот процесс для получения энергии, идущей на его рост. Однако результаты показали, что активация программируемой гибели клеток также помогает в борьбе с заболеванием.

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