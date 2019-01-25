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«Ельцин-центр» эвакуировали из-за угрозы взрыва

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Филиал «Ельцин-центра» в центре Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом в пятницу, 25 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным источника агентства, после сообщения об угрозе взрыва из помещений на улице Большая Полянка эвакуировали около 30 человек. Помещения обследуют кинологи.

24 января сообщалось об эвакуации нескольких сотен людей из торгового центра Globus в подмосковном Щелково. Причиной стала обнаруженная в здании стометровая трещина.

30 декабря 2018 года около семи тысяч человек эвакуировали из столичного торгового центра «Мега Химки». Очевидцы сняли произошедшее на видео. Причиной экстренных мер послужил звонок телефонного террориста.

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