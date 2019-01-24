Из российского гипермаркета эвакуировали сотни людей из-за огромной трещины

В подмосковном Щелково из торгового центра Globus эвакуировали сотни людей из-за стометровой трещины в полу, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

«Сейчас работа магазина приостановлена», — отметил собеседник агентства. Ширина образовавшегося на стыке бетонных плит проема — один сантиметр.

Трещину, по словам источника, обнаружили еще ночью, но утром она «серьезно увеличилась».

Ранее в четверг, 24 января, на Сахалине были эвакуированы несколько десятков школ и административных зданий после звонков об угрозе взрыва. Информация от анонима пришла по электронной почте. В региональном управлении ФСБ рассказали, что речь идет не об учениях.

30 декабря около семи тысяч человек эвакуировали из столичного торгового центра «Мега Химки». Очевидцы сняли произошедшее на видео. Причиной для экстренных мер послужил звонок телефонного террориста.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!