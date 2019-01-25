Россиянина посадили за нападение на полицейских и гранату

Суд приговорил жителя Дагестана Залима Умаева к 13,5 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу за нападение на полицейских и хранение гранаты. Об этом в пятницу, 25 января, сообщает ТАСС.

По данным следствия, осенью 2017 года на вокзале города Кизилюрта мужчина накинулся с ножом на полицейских и ранил одного из них в лицо. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать дебошира, открыв по нему стрельбу. Позже при обыске в его доме была найдена граната.

31 августа 2018 года сообщалось, что мужчина ранил ножом двоих полицейских во время задержания за хулиганство в подмосковном городе Дзержинском. Полицейские получили ранения, но обезвредили нападавшего. Им оказался ранее судимый 27-летний житель Волгоградской области.

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