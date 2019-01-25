Штаб кандидата в президенты Украины объяснил его «шапочные махинации» в Давосе

В штабе кандидата в президенты Украины Игоря Шевченко объяснили его поведение на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, где он взял несколько бесплатных шапок вместо одной, похваставшись этим у себя в Facebook. Об этом в пятницу, 25 января, сообщает «Страна.ua».

«Шапки для народа. Когда все кандидаты обещают согреть Украину дешевым газом, мы решили сделать это шапками», — заявила представитель политика Ярослава Коба. Она в шутку отметила, что, помимо шапок, Шевченко также взял восемь бесплатных упаковок М&М’s и, в отличие от других политиков, сумел отбить стоимость поездки.

При этом Коба подчеркнула, что действия Шевченко не объясняются жадностью. «Неужели вы думаете, что человек который оплатил кандидатский взнос в 2,5 миллиона, не может себе позволить купить шапку», — сказала она.

Представители компании, раздававшей головные уборы, заявили, что ограничений по количеству бесплатных шапок, которые могут взять участники форума в Давосе, нет, однако обычно берут не больше одной-двух, сообщает РИА Новости. Собеседник агентства отметил, что знаменитости или высокопоставленные участники ВЭФ, как правило, не пользуются бесплатными шапками.

Своими «шапочными махинациями» Игорь Шевченко похвастался в Facebook 23 января. Он рассказал, что его пытался остановить охранник, но политику удалось с ним договориться. Пользователи сети попросили Шевченко не позорить страну и отметили, что его поведение было недостойным.

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