Москва возглавила рейтинг электронных правительств ООН. Об этом говорится в докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ) Всемирной организации.

Для составления этого рейтинга эксперты создали индекс местного онлайн-обслуживания (ИМОО). Он охватывает технические и содержательные аспекты веб-сайтов города или муниципалитета, а также качество предоставления электронных услуг и инициативы по повышению электронного участия через портал.

Российская столица вошла в группу «очень высокого уровня», соответствуя 55 показателям из 60 анализирующихся. Москва опередила Кейптаун и Таллин, занявшие второе и третье места (по 53 показателя). Также в десятке оказались Лондон, Париж, Сидней, Амстердам, Сеул, Рим и Варшава.

В июле 2018 года глава ВТБ Андрей Костин анонсировал, что все информационные сервисы столицы, в том числе оплата коммунальных услуг, вызов такси или покупка билетов в театры будут объединены в одно приложение «Мой умный город».

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