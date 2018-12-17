Названы лучшие для жизни города России

Российскими городами с самым высоким уровнем жизни граждане страны считают Анапу и Геленджик. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом Domofond. Материалы исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты ранжировали 150 крупнейших городов страны по качеству проживания, опросив почти 65 тысяч россиян. Респондентам было предложено оценить по 10-балльной шкале (где 1 обозначает категоричное несогласие, а 10 — полное согласие) утверждения, которые характеризуют безопасность, чистоту, экологию, транспорт, дороги, социальную и коммерческую инфраструктуру, соседей в разных муниципалитетах.

Лучшими россияне признали Анапу и Геленджик — оба города получили по 8,3 балла из 10 возможных. В топ-10 также попали Грозный, Домодедово, Сургут, Нальчик, Нижневартовск, Тюмень, Сочи и Армавир.

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Москва и Санкт-Петербург заняли 18-е и 26-е места списка соответственно. При этом столица стала лучшей по критерию «Инфраструктура для детей», набрав 8,1 балла.

На последнем месте рейтинга оказался Волоколамск. Чуть лучше ситуация, по мнению жителей, в Новочеркасске и Рубцовске. Кроме того, в десятку городов-аутсайдеров по уровню жизни вошли Ачинск, Ногинск, Пушкино, Шахты, Воскресенск, Астрахань и Клин.

Ранее в декабре были названы главные проблемы жителей российских городов. Таковыми оказались низкое качество дорог и отсутствие дорожного ремонта, грязь и малое количество дворников, а также плохое благоустройство общественных мест.

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